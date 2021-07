Pünktlich zum neuen Jahr treten in Deutschland neue Regelungen in Kraft. So fällt beispielsweise der Solidaritätszuschlag weg, das Kindergeld wird erhöht, die Grundrente startet.

