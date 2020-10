Tschechien hat den vierten Tagesrekord an Corona-Neuinfektionen in Folge geknackt. Am Freitag wurden den Behörden mit 8.618 neuen Fällen knapp 3.300 mehr als am Vortag gemeldet.

1 min 1 min 10.10.2020 10.10.2020 Video verfügbar bis 09.10.2021 Video herunterladen