Evakuierungen nach Hochwasser

In Teilen der Hochwassergebiete in Niedersachsen bleibt die Lage weiter angespannt. Der Landkreis Wolfenbüttel rief aus der Nacht zum Freitag den Katastrophenfall aus. ZDF-Reporter Fabian Köhler berichtet über ähnliche Zustände in Sarstedt.