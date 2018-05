Nachrichten | heute - Gedenken an die Opfer von Nizza

Vor einem Jahr raste ein Attentäter mit einem Laster in Nizza in eine Menschenmenge und tötete 86 Menschen. Mit einer Trauerzeremonie hat Frankreich am ersten Jahrestag des Lkw-Anschlags von Nizza der Todesopfer gedacht.