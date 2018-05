Nachrichten | heute - Nizza gedenkt der Terroropfer

Mit einer Trauerzeremonie hat Frankreich am ersten Jahrestag des Lkw-Anschlags von Nizza der 86 Todesopfer gedacht. Nach der offiziellen Trauerzeremonie gab es am Abend ein Konzert in Nizza, das mit einer Schweigeminute begann.