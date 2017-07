Vor Christoph Harting, der in diesem Jahr 64,13 m vorzuweisen hat, liegt in David Wrobel (64,56) allerdings ein weiterer Deutscher, an dem er noch vorbeiziehen muss. Beim Diamond-League-Meeting am Sonntag in London sind beide Harting-Brüder nicht gemeldet, danach steht zumindest in der Königsklasse vor der WM kein Diskus-Wettbewerb mehr an.