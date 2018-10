Korsika ist eine Insel im westlichen Mittelmeer. Sie gehört zu Frankreich und hat etwa 330.000 Einwohner. Quelle: ZDF

Ein tunesischer Frachter hatte am Sonntagmorgen bei gutem Wetter auf dem Weg von Genua nach Tunis rund 28 Kilometer nordwestlich von Korsika ein zyprisches Containerschiff gerammt. Das Containerschiff wurde dabei auf der rechten Seite so beschädigt, dass Treibstoff auslief. An den Säuberungsarbeiten waren französische und italienische Kräfte beteiligt. Der Einsatz dürfte mehrere Tage dauern.