Nach vermuteten Sabotageaktionen : Ostsee: Schweden nimmt an Nato-Einsatz teil

13.01.2025 | 09:32 |

Nach mehreren vermuteten Sabotageaktionen will sich Schweden mit drei Kriegsschiffen an einem Nato-Einsatz in der Ostsee beteiligen. Insgesamt sollen etwa zehn Schiffe teilnehmen.