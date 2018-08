Nachrichten | heute - Christen begehen Karfreitag

Christen in aller Welt erinnern am Karfreitag an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Zum Auftakt der Osterfeierlichkeiten hat Papst Franziskus am Gründonnerstag Häftlingen in einem Hochsicherheitsgefängnis die Füße gewaschen.