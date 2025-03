Verkehrswende : 500 Pariser Straßen sollen autofrei werden

24.03.2025 | 13:04 |

In Paris sollen 500 Straßen künftig für Autos gesperrt sein, dafür stimmte eine Mehrheit in der Hauptstadt. In jedem der 20 Stadtviertel sollen etwa 25 Straßen autofrei werden.