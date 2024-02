Maaßen will Vorsitzender werden : Werteunion wird offiziell zur Partei

17.02.2024 | 13:00 |

Die Werteunion um Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen soll heute zur Partei werden. Schon in diesem Jahr will sie an den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg antreten.