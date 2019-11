Auf dem CDU-Parteitag in Leipzig wird darüber diskutiert, die Kanzlerkandidatur per Urwahl zu bestimmen. Das will vor allem die Junge Union – die Parteispitze jedoch nicht.

Beitragslänge: 1 min Datum: 23.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.11.2020