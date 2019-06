In einem fast eine Stunde langen Video nimmt Youtuber "Rezo" kurz vor der Euopawahl die Politik der CDU auseinander. Es geht um die Wirtschaft, das Klima und die Außenpolitik. Die Generalabrechnung mit der Regierungspartei wird millionenfach aufgerufen - und sorgt damit bei der CDU für große Aufregung.



Nach ersten abweisenden Reaktionen kündigt die Partei ein Antwort-Video mit CDU-Politiker Phillipp Amthor an, rudert dann aber zurück. Das Video wird nicht veröffentlicht. Eine gemeinsame Entscheidung der CDU, wie es Amthor formuliert. Man lädt lieber zu einem direkten Meinungsaustausch ein. Die bessere Alternative zu einer "hastigen Antwort" auf eine "steile These", heißt es seitens der CDU. Aber es geht weiter. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gießt noch einmal Öl ins Feuer: Sie spricht von Regeln für "Meinungsmache" im Internet vor Wahlen und kassiert dafür heftige Kritik.