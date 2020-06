Am Wochenende hat die Polizei in mehreren Städten in NRW illegale Partys und Veranstaltungen aufgelöst. Dabei kam es auch zu Gewalt gegen Beamte. In Stuttgart blieb es ruhig.

