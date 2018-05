Nachrichten | heute - Polnischer Präsident empfängt Trump

Vor der Anreise zum G20-Gipfel wurde Trump in Warschau vom polnischen Präsidenten Duda empfangen. Was der Zwischenstopp zu bedeuten hat, beantwortet Natalie Steger vor Ort. Anschließend will er am Gipfel der "Drei-Meeres-Initiative" teilnehmen.