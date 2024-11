Präsidentenwahl in Rumänien : Prorussischer Kandidat zieht in Stichwahl ein

25.11.2024 | 15:43 |

In der ersten Wahlrunde in Rumänien hat der ultra-rechte und prorussische Kandidat Georgescu gewonnen. In der Stichwahl tritt er gegen Mitte-Rechts-Kandidatin Lasconi an.