G20-Gipfel: Protestcamp geräumt

Am Freitag beginnt in Hamburg der G20-Gipfel. Auf einer Halbinsel in der Elbe hatten Demonstranten ein Zelt-Dorf errichtet, das von der Polizei geräumt wurde. Laut Verwaltungsgericht ist das Übernachten im Camp verboten.