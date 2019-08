Während der G7-Gipfel in Biarritz erst am Abend startet, sind die Proteste bereits in vollem Gange. Im nahegelegenen Hendaye versammeln sich tausende Menschen zu einer Anti-G7-Demo.

Beitragslänge: 1 min Datum: 24.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 24.08.2020