Das dritte Mal ohne Papst : Kreuzwegprozession ohne Papst Franziskus

19.04.2025 | 09:42 |

Am Kolosseum in Rom haben Christen aus aller Welt an das Leiden und Sterben Jesu erinnert. Es war das dritte Mal in Folge, dass Papst Franziskus nicht persönlich teilnehmen konnte.