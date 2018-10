Nachrichten | heute - Fall Khashoggi: US-Außenminister in Riad

Der US-Außenminister ist im Fall Khashoggi in Saudi-Arabien. US-Medien zufolge will das Königshaus bestätigen, dass der Journalist im Konsulat starb, so ZDF-Korrespondent Brase. Eine Verantwortung dafür werde aber zurückgewiesen.