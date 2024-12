Erstmals seit 2022 : Scholz zu Besuch in Kiew

02.12.2024 | 09:26 |

Überraschend ist Bundeskanzler Scholz nach Kiew gereist. Dort will er Präsident Selenskyj treffen. Bei seiner Ankunft am Bahnhof kündigte Scholz weitere Rüstungslieferungen an.