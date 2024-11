Forum Europäische Politische Gemeinschaft : Scholz reist mit Verspätung nach Ungarn

07.11.2024 | 15:44 |

Bundeskanzler Scholz wird erst am Abend in Ungarn zu einem informellen EU-Gipfel eintreffen. In Budapest beraten mehr als 40 Regierungschefs über die Folgen der US-Wahl für Europa.