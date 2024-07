Unesco-Welterbe : Aufnahme des Residenz-Ensembles in Schwerin

Das Residenz-Ensemble in Schwerin ist in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen worden. Neben dem Schloss im Schweriner See sind 36 weitere Gebäude und Anlagen eingeschlossen.