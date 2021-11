Das Rettungsschiff "Sea-Eye 4" mit mehr als 800 geretteten Menschen an Bord darf in Italien anlegen. Die Migranten waren in dieser Woche bei sieben Einsätzen gerettet worden.

