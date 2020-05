Serbische Soldaten in Grenzregion entsandt

Serbische Soldaten unterstützen nun die Polizei in der Grenzregion zu Kroatien. In der Region soll es nach Corona-Lockerungen zu Zwischenfällen in Flüchtlingslagern gekommen sein.

Beitragslänge: 1 min Datum: 17.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.05.2021