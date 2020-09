Durchbruch bei Brexit-Verhandlungen

Kurz bevor der EU-Gipfel in Brüssel beginnt, scheint es einen tragfähigen Brexit-Deal zu geben. Andreas Stamm in London und Anne Gellinek in Brüssel schätzen jeweils die Lage vor Ort ein.

