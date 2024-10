CDU, BSW, SPD : Sondierungsgespräche in Thüringen zu Ende

19.10.2024 | 09:04 |

In Thüringen sind die Sondierungsgespräche zwischen CDU, BSW und SPD beendet. Die CDU will Koalitionsverhandlungen aufnehmen, BSW verlangt Nachverhandlungen, SPD will sich beraten.