Spahn: "Gesundheit geht vor ökonomischen Fragen"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will in der Empfehlung zur Absage von Großveranstaltungen keinen Freifahrtschein für kleinere Veranstaltungen sehen. Das heiße nicht, "dass alles unter 1000 Teilnehmern per se stattfinden sollte", sagte er.

Beitragslänge: 6 min Datum: 11.03.2020 Verfügbarkeit: