Nachrichten | heute - Spanien: Gedenkfeier für Opfer

In Barcelona fand am Samstag ein Gedenkgottesdienst für die Opfer der Terroranschläge in Barcelona und Cambrils statt. Die Polizei fahndet derweil noch nach drei Verdächtigen. Hinter den Anschlägen wird eine zwölfköpfige Terrorzelle vermutet.