Nachrichten | heute - Spanien: Weiter hohe Terrorwarnstufe

Die spanische Polizei geht mittlerweile davon aus, dass die Attentate in Barcelona und Cambrils von einer Terrorzelle begangen wurden. In Barcelona scheine das Leben weiterzugehen wie zuvor, so ZDF-Korrespondentin Christel Haas.