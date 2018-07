Nachrichten | heute - "Selbstbewusste, starke Volkspartei der Mitte"

Sie sehe ihre Aufgabe darin, die CDU in der gesamten Breite zu stärken und zusammenzuhalten, sagte Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin. "Wenn man das erreichen will, dann kann man niemanden in der Partei zurücklassen."