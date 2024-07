Fast 45 Millionen Dollar : Dino-Skelett für Rekordsumme versteigert

18.07.2024 | 09:37 |

In New York wurde ein rund 150-Millionen Jahre altes Stegosaurus-Skelett für fast 45 Millionen Dollar versteigert. Es sei das teuerste Fossil jemals, so das Auktionshaus Sotheby's.