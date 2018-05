Nachrichten | heute - Täter war Behörden bekannt

Der Mann, der am Freitag eine Messer-Attacke in einem Supermarkt in Hamburg verübte, war den Behörden als Islamist bekannt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Neben religiösen Beweggründen gebe es auch Hinweise auf eine psychische Erkrankung.