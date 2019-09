Zwei Wochen ist Greta Thunberg gesegelt, um am Klimagipfel der UN nächste Woche teilzunehmen. Heute spricht die schwedische Klimaktivistin vor über 700 Menschen auf dem UN-Jugend-Klimagipfel in New York.

