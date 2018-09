Bei einem Angriff auf eine Militärparade der Revolutionsgarden im Iran sind mehrere Menschen getötet worden; iranische Agenturen berichten von mindestens zehn Todesopfern, vor allem Soldaten. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldete, wurden in der Stadt Ahwas im Südwesten des Landes zudem mindestens 20 Menschen verletzt, darunter auch ein Kind und eine Frau.



Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars hatten während der Parade zwei bewaffnete Männer in die Menge geschossen. In einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens war von einem "Terroranschlag" die Rede.