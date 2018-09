Nachrichten | heute - Telefonkonferenz mit Merkel und May

Dem Weißen Haus zufolge bekundeten Merkel und May in telefonischen Beratungen mit dem US-Präsidenten ihre Unterstützung für den US-Angriff in Syrien. Staatschef Assad soll für den mutmaßlichen Giftgasangriff zur Verantwortung gezogen werden.