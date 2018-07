Nachrichten | heute - Trump: Ich habe den Militärangriff angeordnet

US-Präsident Trump begründete den Raketenangriff auf einen Stützpunkt in Syrien mit dem Giftgas-Einsatz am Dienstag. Syriens Machthaber Assad habe mit seiner „barbarischen Attacke sogar wunderschöne Babys brutal ermordet", so Trump.