Nachrichten | heute - USA und UNO besorgt über Lage in der Türkei

Die USA und die UNO haben sich besorgt zur Lage in der Türkei geäußert. Die US-Regierung verurteilte den Anschlag auf eine Polizeistation in Diyarbakir mit neun Toten. Die Türkei gibt der kurdischen PKK die Schuld. Die Terrororganisation IS beansprucht …