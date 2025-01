3. Weihnachtsfest in der Ukraine im Krieg

von Luc Walpot 07.01.2025 | 12:00 |

Um sich von Russland abzugrenzen, feiern die meisten Ukrainer nun wie orthodoxe Kirchen im Westen am 25.12, statt traditionell am 07.01. In manchen Regionen wird zweimal gefeiert.