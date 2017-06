Nachrichten | heute - UN-Konferenz: Gipfel für die Meere

140 Millionen Tonnen Plastikmüll schwimmen in den Weltmeeren. Eine Woche lang berieten Vertreter von 150 Staaten in New York, wie das Müllproblem in den Meeren gestoppt werden kann. Am Freitag geht die erste UN-Konferenz der Meere zu Ende.