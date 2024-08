In Teilen Deutschlands : Hunderte Feuerwehreinsätze wegen Gewittern

02.08.2024 | 11:54 |

Gewitter und starker Regen haben in Teilen Deutschlands zu hunderten Feuerwehreinsätzen geführt. In Nürnberg und Fürth sind mehrere Autos in Unterführungen stecken geblieben.