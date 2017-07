Nachrichten | heute - Starke Regenfälle

Nach starken Regenfällen kämpft die Feuerwehr in Niedersachsen und Thüringen weiter gegen drohende Überschwemmungen. Die Feuerwehr in Hildesheim war in der Nacht mit rund 200 Kräften im Einsatz. 13 Menschen sollen sich bereits in einer Notunterkunft …