"Nervosität ist spürbar"

In den USA hängt der Wahlausgang vor allem an wenigen, hart umkämpften Bundesstaaten. Besonders knapp ist es in Pennsylvania. ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf hat die Details.

1 min 1 min 06.11.2020 06.11.2020 Video verfügbar bis 06.11.2021 Video herunterladen