Volle Strände in den USA: Urlauber haben sich am verlängerten Wochenende nicht an die Corona-Sicherheitsbestimmungen gehalten. Experten befürchten einen Anstieg der Fallzahlen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 25.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.05.2021