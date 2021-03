Venedig hält Kreuzfahrtschiffe auf Abstand

Künftig sollen Kreuzfahrtschiffe in Venedig nicht mehr direkt an historischen Stätten wie etwa dem Markusplatz anlegen können. So sollen Kulturstätten der Stadt geschützt werden.

1 min 1 min 26.03.2021 26.03.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.03.2022 Video herunterladen