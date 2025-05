ZDF-Korrespondent von Rechenberg : "Vertrauensvorsprung für Dan nur hauchdünn"

19.05.2025 | 10:11 |

Der Proeuropäer Nicusor Dan hat die Stichwahl in Rumänien gewonnen. Das Vertrauen der rumänischen Bevölkerung in ihn sei jedoch begrenzt, so ZDF-Korrespondent von Rechenberg.