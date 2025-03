ZDF-Korrespondent zu Waffenruhe : "Putin will US-Gesandten persönlich treffen"

13.03.2025 | 15:18 |

Die Gespräche in Moskau mit den USA sollen heute schon beginnen. Einer bedingungslosen Waffenruhe werde Russland nicht zustimmen, so die Einschätzung von Armin Coerper in Moskau.