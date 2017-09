Nachrichten | heute - Wahlstimmung in der Physiotherapie-Praxis

Eine Physiotherapie-Praxis in Osnabrück: Hier reden sich Patienten die Sachen von der Seele, während am Körper gearbeitet wird. "Von zehn Patienten gehen drei nicht wählen", sagt eine Physiotherapeutin. Eine Stimmungsbild in der Praxis vor der Wahl.