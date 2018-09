In der Themse ist nahe der britischen Hauptstadt ein Beluga-Wal gesichtet worden. Das Tier habe sich am Dienstag bei Gravesend, 50 Kilometer östlich des Zentrums der britischen Hauptstadt in der Nähe einiger Lastkähne vollgefressen, teilten die Behörden mit und baten die Bevölkerung, dem Wal nicht zu nahe zu kommen.