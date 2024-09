Feuer vorerst eingedämmt : Waldbrand am Brocken unter Kontrolle

09.09.2024 | 09:47 |

Der Waldbrand am Brocken im Harz ist wohl bald gelöscht, so die örtliche Feuerwehr. In der Nacht setzte leichter Regen ein. Die Polizei ermittelt auch wegen Brandstiftung.